Prozessbeginn nach Tod von 71 Flüchtlingen in Kühl-Lkw auf A4

Unter schwerer Bewachung und in Handschellen sind Mittwoch früh zehn der elf Angeklagten im Schlepperprozess im Gericht in Kecskemet in Ungarn vorgeführt worden. Teils vermummte Justizwachebeamte begleiteten die Männer, die für den grausamen Erstickungstod von 71 Flüchtlingen im August 2017 verantwortlich sein sollen. Deren Leichen wurden in einem Kühl-Lkw bei Parndorf im Burgenland gefunden.

Insgesamt gehören elf Männer der Bande an, ein Mitglied ist noch auf der Flucht. Wo sich der 44-Jährige aufhält, ist unklar. Der mutmaßliche Bandenboss und Hauptangeklagte, ein 30-jähriger Afghane, hielt zum Auftakt des Verfahrens ein Transparent in arabischer Sprache in der Hand.

Gerangel um Zuschauerplätze

Mit etlicher Verspätung hat der Prozess dann begonnen. Nicht nur, dass weitaus mehr Journalisten als von der Behörde erwartet in die Kleinstadt gereist waren und keinen Platz im Saal gefunden haben, gab es Diskussionen mit einem Angeklagten, der sich über die Übersetzung der Gerichtsdolmetscherin beschwerte.

Rund 100 Reporter, Fotografen und Kameraleute waren Mittwoch früh in das sonst beschauliche Gericht gekommen und wollten in den historischen Saal, der 80 Zuschauer fasst. Zum Teil mussten die Journalisten draußen warten, bis Kollegen den Raum wieder verlassen hatten. Das Gericht in Kecskemet hatte im Vorfeld keine Akkreditierungen zugelassen. Es galt die Devise, wer als erster kommt, mahlt zuerst, was teilweise zu Tumulten führte.

Schwierigkeiten gab es auch mit dem Hauptangeklagten Lahoo S., der sich während der Verlesung der Anklage laufend über die Übersetzung beschwerte. Er akzeptiere die Anklageschrift nicht, weil sie falsch übersetzt werde, sagte der Afghane. Er spreche Paschtun, die Dolmetscherin nicht, echauffierte er sich. Der 30-Jährige verlangte den Dolmetscher, den er im Zuge der Ermittlungen hatte. Auf Belehrung des Gerichts, dass er sich den Dolmetscher nicht aussuchen dürfe, betonte sein Anwalt, dass es in Afghanistan 30 verschiedene Dialekte gebe. Für die Vernehmung des Hauptangeklagten sollte dann ein neuer Dolmetscher bestellt werden.

(APA)