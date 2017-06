Germanwings-Flüge besonders häufig von kontaminierter Luft betroffen

2016 sind der deutschen Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) insgesamt 228 Fälle sonderbarer, übler Gerüche in Flugzeugen gemeldet worden. Das gab die in Braunschweig ansässige Behörde am Mittwoch bekannt. Besonders viele Fälle kontaminierter Kabinenluft, nämlich 64, gab es bei der Lufthansa-Tochter Germanwings - das seien fünf Mal so viele Meldungen wie bei anderen deutschen Fluglinien, berichtet das Internet-Portal "Buzzfeed".

"Aus Sicht der BFU kann dieses auf eine erhöhte Meldekultur und eine erhöhte Sensibilisierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zurückzuführen sein", heißt es in der BFU-Erklärung.

Die Ursache für diese schon seit den 1950er-Jahren beschriebenen Gerüche in der Flugzeugkabine ("fume events") ist oft unklar. Angesichts vieler Zwischenfälle schwelt seit Jahren ein Streit um ihre Ursachen. Da in fast allen Verkehrsjets die Kabinenluft aus den Triebwerken abgezapft wird, wird darin ein Zusammenhang gesehen.

Die Europäische Cockpit Vereinigung ECA, die Piloten aus 37 Ländern vertritt, stuft kontaminierte Kabinenluft als potenziell “ernste Gefahr für die Flugsicherheit” ein. Der wissenschaftliche Nachweis, dass Kabinenluft Krankheiten verursachen könnte, ist aber schwierig. Eine Studie von Göttinger Arbeitsmedizinern machte schädliche Stoffgemische verantwortlich, die vermutlich aus den Triebwerken stammen. Vor allem von den Grünen werden daher seit längerem strengere Vorgaben für Luftfilter gefordert.

>>> Artikel auf "Buzzfeed".

(APA/dpa)