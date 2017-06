Explodierter Schlagobersspender soll Französin getötet haben

Ein explodierter Schlagobersspender soll laut Medienberichten eine 33 Jahre alte Französin tödlich verletzt haben. Rebecca Burger, eine berühmte Fitness-Bloggerin aus der Region von Mülhausen im Osten des Landes, sei am vergangenen Wochenende an der Brust getroffen worden und an Herzversagen gestorben. Das berichtete die Verbraucherzeitschrift "60 Millions des consommateurs" auf ihrer Internetseite.

Eine offizielle Bestätigung für die Todesursache der Frau war zunächst nicht zu erhalten. Die Staatsanwaltschaft in Mülhausen bestätigte jedoch auf Anfrage, dass sie in dem Fall ermittle. Es gehe darum, die genauen Umstände herauszufinden, hieß es aus der Behörde.

"Le bonheur n’est pas une destination à atteindre mais une façon de voyager."🌟 • • "Happiness is not a state to arrive at, but a manner of traveling."🌟 Ein Beitrag geteilt von Rebecca Burger (@rebeccablikes) am 8. Jun 2017 um 9:07 Uhr

(APA/dpa)