Terror-Anschlag auf Moschee in Mekka verhindert

Saudi-arabische Sicherheitskräfte haben nach Angaben von TV-Sendern einen Anschlag auf die Große Moschee in der Stadt ´ verhindert. Die Kräfte hätten am Freitag zwei Terroristen-Gruppen in Mekka ausfindig gemacht und eine dritte Gruppe in der Stadt Jeddah, berichtete der Sender Al Arabiya.

Der Anschlag habe Gläubige der Moschee zum Ziel gehabt. Der staatliche TV-Sender Al-Ekhbariya berichtete entsprechend. Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt.

(APA)