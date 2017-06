Zahl der Toten nach Grenfell-Katastrophe steigt

Laut der Londoner Polizei ist nach dem Brand des Grenfell Tower vor zwei Wochen in der britischen Hauptstadt von nunmehr 80 Toten bzw. noch immer Vermissten auszugehen. Die genaue Zahl der Opfer werde aber wahrscheinlich erst Ende des Jahres feststehen. "Was ich bis hierhin sagen kann: Wir glauben, dass 80 Menschen entweder tot sind - oder sie sind vermisst und wir müssen von ihrem Tod ausgehen", sagte Fiona McCormack von Scotland Yard.

In Deutschland haben Feuerwehrfachleute als Konsequenz aus der Katastrophe einen besseren Brandschutz für Gebäude gefordert. Dabei gehe es explizit um Häuser unterhalb der Hochhausgrenze, also Häuser zwischen sieben und 22 Metern, sagte der Leitende Branddirektor der Frankfurter Feuerwehr, Reinhard Ries. Ab einer Gebäudehöhe von 22 Metern sind in nämlich Deutschland nicht-brennbare Fassaden vorgeschrieben. Die deutschen Länder wollen nun eine gemeinsame Initiative zur Überprüfung der Fassadendämmung starten.

In der Bundeshauptstadt Wien wird die Katastrophe hingegen nicht zum Anlass genommen, um verstärkte Kontrollen etwa in Hochhäusern durchzuführen. Das sagte ein Sprecher von Wohnbaustadtrat Michael Ludwig (SPÖ) auf APA-Anfrage. Es gebe hierzulande andere Bestimmungen, die sehr streng seien, betonte er. Er verwies etwa auf die im Wohnbau vorgeschriebenen Brandabschnitte - eine Sicherheitsmaßnahme, die das Übergreifen von Flammen verhindern bzw. verzögern soll.

Gebäude in Wuppertal geräumt

In Wuppertal war unterdessen am Dienstagabend ein elfstöckiges Wohnhaus geräumt worden, dessen Fassadendämmung dem ausgebrannten Wohnturm in London ähneln soll. Die Mieter dürfen bis auf weiteres nicht mehr dauerhaft in ihre Wohnungen zurückkehren. Nur ihre Habseligkeiten können sie unter Aufsicht noch aus dem Haus holen, das wegen seiner Fassadenverkleidung als feuergefährdet gilt. Die Brandschutzmängel seien bekannt gewesen, sagte eine Sprecherin der Stadt Wuppertal.

Die Fassade des Hochhauses im Stadtteil Oberbarmen mit rund 70 Bewohnern sei brennbar - das betreffe den Unterbau aus Holz, die einer Holzwolle ähnelnde Dämmung wie auch die Kunststoffverkleidung. Der Brand des Grenfell-Hochhauses in London habe das Risiko derart deutlich gemacht, dass sich die Stadt zum Handeln entschlossen habe, sagte die Sprecherin. Nach der plötzlichen Räumung am Dienstag wurde das Haus versiegelt, es wird nun von einem Sicherheitsdienst bewacht.

In London hatte ein defekter Kühlschrank das Feuer entfacht, das sich über die Fassade rasend schnell durch alle 24 Stockwerke des Sozialbaus fraß. Bei der Untersuchung anderer Hochhäuser in Großbritannien stellten Fachleute seither bei allen 95 bisher überprüften Gebäuden eine erhöhte Feuergefahr fest. Der Hersteller der Fassadenteile stoppte inzwischen den Verkauf des betreffenden Materials für Hochhäuser.

