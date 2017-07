Bis zu 18 Tote nach schwerem Busunglück in Bayern befürchtet

Bei einem Busunfall auf der Autobahn 9 sind am Montag in Oberfranken womöglich 18 Menschen in einem ausgebrannten Reisebus ums Leben gekommen. "Wir sind realistisch und werden am Ende des Tages wohl etliche Tote zu beklagen haben", sagte Polizeisprecher Jürgen Stadter am Montag im Fernsehsender n-tv. Von Minute zu Minute schwänden die Hoffnungen, diese Menschen noch lebend irgendwo außerhalb des ausgebrannten Reisebusses finden zu können, sagte Polizeisprecher Stadter am Montag im Fernsehsender N24.

Zunächst bestand die Hoffnung, sie seien womöglich nach dem Verlassen des Busses in Panik davon gelaufen. Hinweise hatte die Polizei darauf aber auch Stunden nach dem Unfall und trotz intensiver Suchmaßnahmen aber nicht.

Von den 30 verletzten Passagieren befanden sich mehrere in Lebensgefahr. Zur genauen Zahl der lebensgefährlich Verletzten konnte eine Polizeisprecherin keine Angaben machen. Mehrere Menschen seien mit Rettungshubschraubern in Kliniken gebracht worden. Den Angaben zufolge handelte es sich bei allen Insassen um Erwachsene. Es seien "ältere Menschen", sagte eine Polizeisprecherin. Woher genau die Menschen kamen und welches Ziel sie hatten, sagte ein Polizeisprecher zunächst nicht.

Bus kam aus Sachsen

Der mit insgesamt 48 Menschen besetzte Reisebus - 46 Fahrgäste und zwei Fahrer - war der Polizei zufolge in der Früh in Sachsen gestartet. Er fuhr im Bereich Münchberg im Landkreis Hof auf der Autobahn 9 im Stauende auf einen Sattelzug auf und ging in Flammen auf. Der Bus brannte vollständig aus. Brandexperten der Polizei wollten das völlig verkohlte Unfallfahrzeug untersuchen.

Die Unfallstelle wurde weiträumig abgesperrt. Am Unfallort waren zahlreiche Rettungskräfte von Feuerwehren, Polizei und Technischem Hilfswerk im Einsatz. Auch mehrere Rettungshubschrauber waren an Ort und Stelle. Die A9 wurde im Bereich der Unfallstelle in beiden Fahrtrichtungen gesperrt, es entwickelten sich lange Staus.

(APA/dpa/AFP)