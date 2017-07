New Yorker Polizistin in Auto gezielt erschossen

Im New Yorker Stadtteil Bronx ist in der Nacht auf Mittwoch eine 48-jährige Polizistin, die mit einem Kollegen in einem großen Kommandofahrzeug saß, von einem Angreifer kaltblütig aus nächster Nähe erschossen worden. Sie wurde in den Kopf getroffen und starb wenige Stunden später.

Der Täter, ein 34-jähriger Schwarzer, wurde nach kurzer Flucht von Polizisten erschossen, nachdem er auf sie gezielt hatte. Das Motiv des Mörders war unklar. Es handle sich um einen "nicht provozierten Angriff auf Polizisten, die im Einsatz waren, um die Leute dieser großartigen Stadt zu schützen", klagte der New Yorker Polizeichef James O'Neill.

Hass auf Beamte per Facebook ausgedrückt

Laut New York Times war der Angreifer namens Alexander Bonds (34) mehrfach wegen Drogenhandels und Raubes im Gefängnis gewesen und hatte per Facebook seinen Hass auf Polizisten ausgedrückt. Er warnte, dass Beamte in Gefängnissen angeblich morden und vergewaltigen würden, und betonte, dass er sich auch künftig von Polizeibeamten nichts anschaffen lassen werde

Die Getötete namens Miosotis Familia hatte zwölf Jahre in der Polizei gearbeitet und war Mutter dreier Kinder. Vor ihrer Tätigkeit als Polizistion war sie Krankenschwester und medizinisch-technische Assistentin gewesen.

(AFP/New York Times)