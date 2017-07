Berliner Polizei sucht nach U-Bahn-Angreifer

Kurz nach dem Prozess um den Berliner U-Bahn-Treter löst ein neuer und ähnlicher Fall Empörung aus. Es war mitten in der Nacht, als ein Mann gerade die Treppe in die Berliner U-Bahnstation Alexanderplatz geht, als ihm ein bisher unidentifizierter Mann heftig von hinten gegen den Kopf schlägt. Der Vorfall hat sich laut Berliner Polizei schon am 11. Juni ereignet, sie sucht nun per Fahndungsfotos nach dem Täter.

Durch die Wucht des Schlages stürzte der Angegriffene die Stufen hinunter und stieß mehrfach mit dem Kopf gegen das Eisengeländer. Dabei erlitt der 38-Jährige eine schwere Kopfverletzung und zahlreiche Prellungen am ganzen Körper, die stationär behandelt werden mussten. Die Filmsequenz aus der Überwachungskamera, die die gesamte Tat zeigt, wurde von der Polizei nicht veröffentlicht.

Auffällige Statur, kein Motiv

Die Polizei hofft, Hinweise aus der Bevölkerung zu dem Täter zu bekommen. Die Kleidung war auffällig, unter anderem eine dunkle "Bulls"-Jacke mit rot/weißem Schriftzug vorne und hinten, weiße Streifen an den Ärmeln sowie grau/weiße Turnschuhe. Der Täter ist circa 30 bis 40 Jahre alt, trug kurze dunkle Haare und war von auffällig kräftiger Statur mit entsprechendem Gang - so beschreibt die Berliner Polizei den Mann in einer Aussendung. Über sein Motiv sei nichts bekannt, sagte eine Polizeisprecherin. Es gebe keine Hinweise auf eine persönliche Verbindung von Opfer und mutmaßlichem Täter.

Der Fall sei im Ablauf und den Folgen durchaus mit dem bekannten Angriff des U-Bahn-Treters im Oktober 2016 vergleichbar, hieß es. Damals war eine Studentin im U-Bahnhof Hermannstraße in Berlin-Neukölln von einem Mann die Stiege hinuntergetreten worden. Die junge Frau erlitt einen Armbruch und eine Platzwunde am Kopf. Im Prozess hatte sie ausgesagt, sie habe monatelang unter der Tat gelitten.

Schließen Die Berliner Polizei sucht nach diesem Mann. – (c) Polizei Berlin

(APA/dpa/Red.)