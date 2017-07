Todesopfer bei schweren Bränden in Kalabrien

Die seit Tagen anhaltenden Brände haben in der süditalienischen Region Kalabrien zwei Todesopfer gefordert. Ein 69-jähriger Mann starb in der Provinz Cosenza beim Versuch, die Flammen zu löschen. Der von Rauchgasen betäubt gewesene Mann sei verbrannt, berichteten italienische Medien.

Ein 68-jähriger Pensionist wurde in seinem Olivenhain in Cessaniti in Kalabrien von Angehörigen tot aufgefunden. Der Mann soll ebenfalls versucht haben, die Flammen zu löschen. Wegen des Rauchs soll er ohnmächtig geworden und gestürzt sein.

Insgesamt wüten 400 Brände in Süditalien. Zwischen Mitte Juni und dem 12. Juli seien 26.000 Hektar Wald zerstört worden - so viel wie im gesamten Jahr 2016 von Bränden. 13.000 Hektar gingen auf Sizilien verloren, berichtete der Umweltschutzverband Legambiente.

Inzwischen hat sich am Donnerstag eine neue Feuerfront auf einem Hang des Vesuvs gebildet. Militär, Feuerwehrleute, drei Canadair-Flugzeuge und Hubschrauber waren pausenlos im Einsatz, um drei große Brände an den Flanken des Vulkans zu löschen, berichteten italienische Medien. Die Lage sei weiterhin kritisch.

Der italienische Umweltminister Gian Luca Galletti kündigte strenge Strafen für die Brandstifter an. "Wer einen Naturschutzpark in Brand setzt, soll wissen, dass ihm 20 Jahre Haft drohen und ich will, dass Brandstifter bis zum letzten Tag ihre Strafe absitzen", sagte der Minister laut Medien.

(APA)