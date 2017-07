Mehrere Verletzte nach Brücken-Einsturz in Schweden

Beim Zusammensturz einer zurzeit in Renovierung befindlichen Brücke in Schweden sind am Donnerstag 16 Menschen verletzt worden. Dabei handelte es sich vor allem um Arbeiter auf dem Brückengerüst in der mittelschwedischen Stadt Ludvika, etwa 200 Kilometer nordwestlich von Stockholm.

Fünf von ihnen seien bei dem Unglück schwer verletzt worden, teilte die Polizei in der Provinz Dalarna mit. In Lebensgefahr schwebe aber niemand. Die Brücke verläuft über Eisenbahngleise. Der Bahnverkehr wurde vorübergehend eingestellt. Die Arbeiten an der Brücke, die erneuert wird, haben Anfang des Jahres begonnen und sollten im Herbst fertig sein.

(APA/dpa)