Eingesperrt im Bankomaten: Geldscheine inklusive Hilferufe

Bei Renovierungsarbeiten in einer texanischen Bank sperrte sich ein Mexikaner unabsichtlich in den Drive-Through-Bankomaten. Wie CNN berichtet, hatte er sein Handy vergessen und konnte sich nicht mehr selbst aus der misslichen Lage befreien. Da seine Hilferufe ungehört blieben, begann er auf Rechnungen und anderen Zetteln, die er bei sich trug, Botschaften zu schreiben und durch einen Spalt an Kunden weiterzureichen.

Er bat um Hilfe und man solle bitte seinen Chef der Baufirma, für die er die Renovierungsarbeiten in der Bank vornahm, anrufen. Bankkunden riefen die Polizei, die zu Beginn noch an einen Scherz glaubte. Nachdem sich die Anrufe mehrten, rückten sie aus und befreiten den Mann. Über zwei Stunden musste er dort verharren. Verletzt wurde er dabei nicht.

(Red.)