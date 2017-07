Zwei deutsche Urlauberinnen in Ägypten erstochen

Das Auswärtige Amt in Berlin hat den Tod von zwei deutschen Urlauberinnen bei einer Messerattacke im ägyptischen Badeort Hurghada bestätigt. "Wir haben nunmehr die traurige Gewissheit, dass zwei deutsche Urlauberinnen bei dem Angriff in Hurghada ums Leben gekommen sind", sagte eine Ministeriumssprecherin am Samstag.

Nach allem, was bisher bekannt sei, sollte die Tat gezielt ausländische Touristen treffen, fügte die Sprecherin hinzu. Das Innenministerium in Kairo hatte am Freitag zunächst von sechs verletzten Touristinnen unterschiedlicher Nationalität gesprochen. Der Angreifer sei von einem öffentlichen Bereich aus an den Hotelstrand geschwommen und habe mit dem Messer mehrere Touristengruppen angegriffen, hieß es. Die ägyptische Nachrichtenseite "Al-Masry Al-Youm" zitierte den Manager des Hotels "El Palacio". Demnach soll der Angreifer zunächst an einem benachbarten Hotelstrand Urlauber attackiert haben, bevor er zum Strand seiner Anlage weitergeschwommen sei. Dort sei er von Sicherheitsleuten und Gästen überwältigt worden.

Hurghada ist neben Sharm el Sheikh das größte ägyptische Touristenzentrum am Roten Meer. Seit den 1980er-Jahren sind mehr als 250 Hotelanlagen in dem früheren Fischerdorf entstanden. Bekannt ist der Badeort vor allem für seine durchgängig warmen Temperaturen und die faszinierende Unterwasserwelt. Hurghada gilt daher als wichtigstes Ziel für Tauchurlauber am Roten Meer überhaupt. Auch Windsurfen, Segeln und Hochseeangeln werden angeboten.

Der Tourismus in Ägypten kämpft seit den Umbrüchen und dem Sturz von Langzeitmachthaber Hosni Mubarak im Jahr 2011 mit Problemen. Immer wieder kam es in der Vergangenheit zu Anschlägen, die sich nicht nur gegen Sicherheitskräfte, sondern auch gegen Touristen richteten.

Kurz vor der Attacke auf die Urlauber in Hurghada hatte es in der Nähe der Hauptstadt Kairo noch einen weiteren Zwischenfall gegeben. Maskierte griffen mit Maschinengewehren einen Kontrollpunkt der Polizei an und töteten dabei fünf Polizisten, wie es aus Sicherheitskreisen hieß. Der Angriff ereignete sich in der Provinz Gizeh in Al-Badrashein rund 40 Kilometer südlich von Kairo

Im Visier des Terrorismus

In den vergangenen Jahren wurden Urlauber immer wieder zum Ziel verheerender Attentate:

12. Jänner 2016 - TÜRKEI

Elf deutsche Touristen sterben bei einem Selbstmordanschlag mitten in Istanbul - sechs weitere Deutsche werden durch den Sprengsatz verletzt. Die Türkei und das Bundeskriminalamt (BKA) gehen davon aus, dass das Attentat in der türkischen Metropole auf die Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) zurückgeht.

31. Oktober 2015 - ÄGYPTEN

Alle 224 Insassen eines russischen Airbus 321 kommen ums Leben, als die im Badeort Sharm el-Sheikh gestartete Maschine über der Sinai-Halbinsel abstürzt. Die Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) bekennt sich dazu, auf das Flugzeug einen Bombenanschlag verübt zu haben. Bei den Opfern handelt es sich überwiegend um russische Touristen.

17. August 2015 - THAILAND

Bei einem Bombenanschlag am hinduistischen Erawan-Schrein in der thailändischen Hauptstadt Bangkok gibt es 21 Tote, ein großer Teil der Opfer stammt aus China oder Taiwan.

26. Juni 2015 - TUNESIEN

Ein Angreifer tötet vor einem Strandhotel des tunesischen Küstenorts Port El Kantaoui bei Sousse 38 ausländische Touristen. Zu dem Angriff bekennt sich die IS-Miliz.

18. März 2015 - TUNESIEN

Bei einem Anschlag auf das Bardo-Museum in der tunesischen Hauptstadt Tunis werden 21 Touristen und ein Polizist getötet. Der IS bekennt sich zu dem Attentat.

24. April 2006 - ÄGYPTEN

Bei einem Dreifach-Anschlag im ägyptischen Urlaubsort Dahab werden 20 Menschen getötet, darunter ein Kind aus Deutschland.

23. JULI 2005 - ÄGYPTEN

Bei einer Anschlagsserie im ägyptischen Badeort Sharm el-Sheikh sterben 68 Menschen, unter ihnen auch westliche Touristen. Vier verschiedene Gruppen bekennen sich zu den Anschlägen.

28. November 2002 - KENIA

Bei einem Selbstmordanschlag auf ein Hotel im kenianischen Mombasa sterben 18 Menschen, unter ihnen drei israelische Touristen.

12. Oktober 2002 - INDONESIEN

Auf der Urlaubsinsel Bali werden bei einem Doppel-Anschlag auf ein Restaurant und eine Diskothek 202 Menschen getötet, vor allem Touristen. Für die Attentate wird die islamistische Gruppe Jemaah Islamiyah (JI) verantwortlich gemacht.

11. April 2002 - TUNESIEN

Bei einem Anschlag auf die Synagoge der tunesischen Insel Djerba werden 21 Menschen getötet, unter ihnen 14 deutsche Touristen. Zu dem Attentat bekennt sich das Al-Kaida-Netzwerk.

