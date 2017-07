Die große Vanillekrise

Die Legende besagt, dass sich eine Prinzessin vor langer Zeit unstandesgemäß in einen Musiker der magischen Instrumente verliebte. Aber auch eine Gottheit wollte sie zu sich nehmen. Als diese sich aber weigerte, verwandelte er die Prinzessin in eine Kletterpflanze mit prächtigen Blüten, aus denen später die begehrte Vanille gewonnen werden sollte. Diese Legende strickte das Volk der Totonaken an der mexikanischen Golfküste, und wie auch immer sie entstanden sein mag, gesichert ist lediglich Folgendes: Als der Aztekenherrscher Itzcóatl Mitte des 15. Jahrhunderts die Totonaken besiegte, verlangte er den Aufzeichnungen zufolge einen Teil des Tributs in Vanille. Ein begehrtes Gewürz im aztekischen Kakaogetränk; Itzcóatls Nachfolger Montezuma soll regelrecht süchtig danach gewesen sein.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.07.2017)