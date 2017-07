China: Wohnhausbrand fordert mindestens 22 Tote

Mindestens 22 Menschen sind bei einem Wohnhausbrand in China ums Leben gekommen. Mindestens drei weitere wurden verletzt, wie Staatsmedien berichteten. Das Feuer brach demnach Sonntag früh in einem zweistöckigen Haus in Changshu nahe Shanghai im Osten Chinas aus. Über die Brandursache war zunächst ebenso wenig bekannt wie über nähere Hintergründe.

(APA/dpa)