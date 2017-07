Hochzeit geplatzt: Braut spendet Festessen an Obdachlose

Fast zwei Jahre lang hatte Sarah Cummins ihre Hochzeit geplant. Alles war vorbereitet: Der Veranstaltungsort, das Essen, der Tischschmuck. 30.000 US-Dollar (26.592 Euro) hatten sie und ihr Verlobter für den großen Tag veranschlagt. 170 Gäste waren geladen.

Doch eine Woche vor dem großen Tag entschied sich das Paar, die Trauung nicht stattfinden zu lassen. Über die Gründe will Cummins lieber nicht sprechen. Die Buchung in dem Restaurant im US-Bundesstaat Indianopolis sei nicht mehr zu erstatten gewesen, erzählt Cummins der Zeitung "Indianapolis Star". "Ich habe jeden angerufen, abgesagt, mich entschuldigt, geweint, Lieferanten angerufen, wieder geweint, und dann habe ich angefangen, mich wirklich schlecht zu fühlen, all das Essen, das ich für die Feier bestellt habe, wegzuschmeißen", sagt sie.

So entschloss sich die 25-Jährige kurzerhand, statt der ursprünglich geladenen Gäste Obdachlose und Bedürftige für das Festessen am Samstag einzuladen. Dort gab es für sie unter anderem Hühnerbrust mit Artischocken auf Chardonnay-Sauce und Hochzeitstorte zum Nachtisch. "Für mich war das eine Gelegenheit, diese Leute wissen zu lassen, dass sie es genauso wie jeder andere verdienen, an einem Ort wie diesem zu sein", meinte Cummins. Lokale Unternehmen und Einwohner spendeten Gewand für die ungewöhnlichen Gäste.

Er sei zwar niedergeschlagen, dass die Hochzeit nicht zustande gekommen war, erzählte Cummins Ex-Verlobter der Zeitung. Doch er sei glücklich, dass sie in dieser schweren Zeit diese "selbstlose und rücksichtsvolle" Entscheidung gemacht habe.

