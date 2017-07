Hund rettete Rehkitz aus dem Meer

Ein Hund hat ein drei Monate altes Rehkitz aus dem Meer gerettet. Der Golden-Retriever mit dem Namen Storm sei am Wochenende vor Port Jefferson Harbor in Long Island bei New York geschwommen, berichteten zahlreiche US-Medien am Dienstag. Plötzlich habe der Hund ein verirrtes Rehkitz entdeckt, es am Nacken gepackt und an den Strand gebracht.

Ein Video von der Aktion, das Herrchen Mark Freeley im Internet veröffentlichte, wurde Hunderttausende Male angeschaut. Das Tierheim, aus dem Storm einst geholt wurde, nahm das Rehkitz auf. Es gehe ihm gut, teilte die Strong Island Animal Rescue League via Facebook mit.

(APA/dpa)