Terroralarm in Ungarn: Railjets von Wien fahren derzeit nicht

Der grenzüberschreitende Zugverkehr zwischen Österreich und Ungarn ist seit Mittwochmittag wegen einer Terrorwarnung eingestellt. Die Sperre hatten die ungarischen Behörden angeordnet. Laut Medienberichten gab es eine anonyme Bomben-Drohung per Telefon. Derzeit fahren keine Railjet- oder Eurocityzüge von Wien in Richtung Budapest. Nahverkehrszüge zwischen Nickelsdorf und Györ fahren ebenfalls nicht. Auf Sozialen Medien kursieren Bildern eines evakuierten Zuges in Mosonmagyaravar, in dem die Polizei nach Sprengstoff suchte.

Näheres zur Terrorgefahr ist derzeit noch nicht bekannt. Derzeit ist der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu in Ungarn zu Gast. Es ist der erste Besuch eines israelischen Ministerpräsidenten seit Ende des Kommunismus 1989. Für Mittwoch ist auch ein Gipfeltreffen mit den Regierungschefs der Visegrad-Länder (Polen, Tschechien, Slowakei und Ungarn) geplant. Am Abend besucht der Gast aus Israel die größte Synagoge Budapests und trifft Vertreter der jüdischen Gemeinde.

(Red.)