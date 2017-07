Gericht verurteilt Roms "einäugigen" Mafiaboss zu 20 Jahren Haft

Im Großprozess zu dem spektakulären Korruptionsskandal "Mafia Capitale" (Hauptstadt-Mafia) in Rom hat ein römisches Gericht am Donnerstag hohe Strafen für die 46 Angeklagten verhängt. Diese mussten sich wegen groß angelegter Verstrickungen zwischen Politik, organisierter Kriminalität und Wirtschaft in der italienischen Hauptstadt verantworten.

Der 2014 aufgedeckte Skandal hatte die Stadt Rom zutiefst erschüttert. Der ehemalige rechtsextremistische Terrorist Massimo Carminati, der als Drahtzieher des kriminellen Netzwerks gilt, wurde zu 20 Jahren Haft verurteilt. Carminatis "rechte Hand", der Unternehmer Salvatore Buzzi, wird 19 Jahre Haft absitzen müssen. Mehrere Politiker und Unternehmer wurden ebenfalls zu Haftstrafen verurteilt. Bei der Urteilsverkündung war auch die römische Bürgermeisterin Virginia Raggi anwesend, die sich den Kampf gegen Korruption auf die Fahnen geheftet hat.

Carminati, der bei einer Schießerei ein Auge verloren hat und der "Einäugige" genannt wird, und Buzzi, der in den 80er Jahren wegen Mordes verurteilt worden und nach dem Absitzen seiner Strafe mit Kooperativen für soziale Dienstleistungen zu Reichtum gekommen war, gelten als Gründer eines riesigen kriminellen Rings, der jahrelang die Kassen der römischen Stadtverwaltung geplündert haben soll. Der Prozess hatte im November 2015 begonnen. 230 Gerichtsverhandlungen hatten bis zum Urteil stattgefunden.

Skandal brachte Ex-Bürgermeister zu Fall

Mafia und Korruption florierten laut den Ermittlern mit Unterstützung des ehemaligen rechten Bürgermeisters Gianni Alemanno. Er und andere Politiker, darunter auch einige aus der sozialdemokratischen Partei PD von Premier Matteo Renzi, sollen mit der "Mafia Capitale" unter einer Decke gesteckt haben, lautete der Vorwurf.

Die Affäre hatte heftige politische Nachbeben und führte indirekt zur Auflösung der Stadtregierung um Roms sozialdemokratischen Bürgermeister Ignazio Marino. Der 2013 als Nachfolger Alemannos gewählte Transplantationschirurg war zwar persönlich nicht von den Ermittlungen betroffen, aber dafür mehrere Mitglieder seiner Stadtregierung. Marinos Stadtregierung war schon seit Monaten unter Druck gestanden, bis er selber in eine Affäre um private Ausgaben mit einer Kreditkarte der Gemeinde verwickelt wurde, die ihm zum Verhängnis wurde. Zur Nachfolgerin Marinos wurde im Juni 2016 die populistische Fünf-Sterne-Bürgermeisterin Virginia Raggi gewählt.

