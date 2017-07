Texas: Neun Flüchtlinge sterben in Schlepper-Lastwagen

Neun Tote und 29 Verletzte - das ist die Bilanz einer mutmaßlichen Flüchtlingstragödie im US-Bundesstaat Texas: Polizisten und Feuerwehrleute hatten im Laderaum eines Lastwagens auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Nacht auf Sonntag acht Tote entdeckt. 30 weitere Menschen wurden dehydriert oder mit Hitzschlag ins Krankenhaus gebracht. Viele von ihnen schweben in Lebensgefahr.

Ein Mensch sei später im Krankenhaus gestorben, berichtete der Sender CNN am Sonntagabend unter Berufung auf die US-Einwanderungs- und Zollbehörde. Bei den Toten handle es sich vermutlich um illegale Migranten, sagte Polizeichef William McManus vor der Presse. "Wir haben es hier wahrscheinlich mit Menschenschmuggel zu tun."

McManus zufolge waren 38 Menschen in dem Lastwagen, der Fahrer sei festgenommen worden. Den Fahrer und mögliche Hintermänner erwarteten Anklagen, sagte er. Über die Herkunft der Opfer machte er keine Angaben. Viele litten unter starker Dehydrierung und Überhitzung. "Unsere Rettungskräfte und Feuerwehrleute haben festgestellt, dass jeder von ihnen eine Herzfrequenz von mehr als 130 Schlägen in der Minute hatte", sagte Hood. "Wir können von Glück reden, dass wir nicht 38 Tote eingeschlossen in dem Lastwagen gefunden haben." Die Klimaanlage in dem Lastwagen habe nicht funktioniert, und es habe kein Wasser gegeben, so der Feuerwehrchef. Die Höchsttemperaturen im Süden von Texas lagen in den vergangenen Tagen bei 40 Grad Celsius.

240 Kilometer von Mexiko entfernt

San Antonio ist nur etwa 240 Kilometer auf dem Highway von der Grenze mit Mexiko entfernt. Jedes Jahr versuchen Tausende, illegal die Grenze zu überqueren. Geschätzt leben 11,1 Millionen illegale Migranten in den USA, davon mehr als 1,5 Millionen allein in Texas. Sie kommen vor allem aus Mexiko und Zentralamerika. Aufgrund der schärferen Kontrollen an der mehr als 3.000 Kilometer langen Grenze, versuchen viele auf andere Art ins Land zu gelangen oder dort zu bleiben, sagen Einwanderungsexperten. Etwa, indem sie nach Ablauf ihres Visums nicht mehr ausreisen.

Die Zahl der Neuankömmlinge ist in den ersten Monaten nach der Wahl von Präsident Donald Trump gesunken. Im Juni 2017 griffen die Behörden an der Grenze zu Mexiko 16.000 Menschen auf, 53 Prozent weniger als im gleichen Monat im Vorjahr. Trump hatte im Wahlkampf den Bau einer Grenzmauer versprochen.

Im August 2015 waren auf der Ostautobahn (A4) bei Parndorf im Burgenland in einem in einer Pannenbucht abgestellten Kühl-Lkw 71 Leichen gefunden worden. Die geschleppten Flüchtlinge waren in dem luftdicht abgeschlossenen Laderaum am Vortag auf ungarischem Staatsgebiet erstickt. Unter den Toten waren vier Kinder. Mehrere Beschuldigte stehen seit 21. Juni in Ungarn vor Gericht.

