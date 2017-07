Ehrenbürgermeister tot: Dorf in Alaska trauert um Kater Stubbs

Talkeetna hat seinen Bürgermeister verloren. Nicht den offiziellen, doch Kater Stubbbs war als inoffizieller Stadtchef des Ortes im US-Bundesstaat Alaska eine echte Touristen-Attraktion. Am Donnerstag starb der Kater im biblischen Katzen-Alter von 20 Jahren. Stubbs sei eingeschlafen und nie wieder aufgewacht, gaben seine Besitzer, Familie Spone, am Sonntag bekannt. "Er war ein Kämpfer bis zum letzten Tag seines Leben", ließ man seine Fans wissen.

Der Kater wurde 1997 zum inoffiziellen Bürgermeister von Talkeetna gewählt, einer Stadt 96 Kilometer nördlich von Anchorage mit 900 Einwohnern. Stubbs wechselte 2015 seine Besitzer. Als Familie Spone ein Geschäft und Restaurant erwarb, übernahmen sie auch die Pflege von Stubbs, der 2013 außerdem eine Hunde-Attacke überlebte.

Touristen kamen wegen des Katers gerne nach Talkeetna, das nahe am Denali Nationalpark liegt. Viele hätten gefragt: "Wo ist der Bürgermeister", oder "Ich habe einen Termin mit dem Bürgermeister", erzählt Familie Spone. Aus Altersgründen blieb Stubbs zuletzt immer mehr zu Hause, anstatt im Geschäft der Familie von Besucher zu Besucher gereicht zu werden, um mit ihm fotografiert zu werden. Ein Nachfolger für den Ehrebürgermeister-Posten soll schon bereit stehen, natürlich vierbeinig.

Good news: I'm in Heaven

Bad news: ALL DOGS GO TO HEAVEN. #RIPStubbs