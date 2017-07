Südafrika: Brisantes Buch ärgert Mandelas Erben

Kapstadt. In Südafrika ist ein Buch über die letzten Jahre im Leben des ehemaligen Präsidenten Nelson Mandela vom Markt genommen worden. Man respektiere damit den Wunsch der Familie, teilte der herausgebende Verlag „Penguin Random House South Africa“ (PRHSA) mit. Mandelas langjähriger Arzt, Vejay Ramlakan, hatte in dem Werk „Mandela's Last Years“ ausführlich über medizinische Details und Familieninterna geschrieben.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 26.07.2017)