Uruguay: Bereits mehr als 7000 für Kauf von Cannabis registriert

Die Möglichkeit, Cannabis legal zu erwerben, erfreut sich in Uruguay großer Beliebtheit: Seit der Freigabe von Cannabis zum Verkauf in Apotheken in der vergangenen Woche stieg die Zahl der dafür registrierten Käufer um fast die Hälfte. Nach Behördenangaben vom Mittwoch meldeten sich bereits mehr als 7.300 Interessenten.

Uruguay ist das erste Land weltweit, in dem es Cannabis rezeptfrei in der Apotheke gibt. Viele Apotheker wollten sich aber nicht an dem Programm beteiligen - landesweit bieten nur 16 Apotheken die Droge in Fünf-Gramm-Päckchen für je 5,66 Euro an, registrierte Kunden erhalten zehn Gramm pro Woche.

Mit dem Registrierungszwang will die Regierung den Drogentourismus verhindern. Vor dem Verkaufsbeginn vergangene Woche hatten sich schon fast 5.000 Menschen angemeldet; die Zahl stieg innerhalb einer Woche auf 7.343. Uruguay hat insgesamt 3,4 Millionen Einwohner.

Das südamerikanische Land hatte im Dezember 2013 das Gesetz beschlossen, wonach der Staat Lizenzen zum Anbau und zur Ernte von Cannabis vergeben kann, das dann über Apotheken an registrierte Konsumenten gehen soll. Nach dem Gesetz konnten Einheimische bisher schon Marihuana zu Hause anbauen oder Mitglieder von einem der inzwischen mehr als 60 Cannabis-Clubs werden.

