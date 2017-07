Messerattacke in Hamburg: Ein Todesopfer, vier Verletzte

Bei einer Messerattacke in einem Supermarkt in Hamburg, im Bezirk Barmbek, hat es ein Todesopfer gegeben. Ein Mann habe mit einem Messer mehrere Menschen angegriffen und verletzt, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Tatverdächtige wurde von Passanten überwältigt, twittert die Polizei. Anschließend wurde er festgenommen.

"Es handelt sich definitiv um einen Einzeltäter", so die Polizei weiters. Das Motiv ist noch unklar.

(APA/dpa)