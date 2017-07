Messerattacke in Hamburg: Ein Todesopfer, vier Verletzte

Bei einer Messerattacke in einem Supermarkt in Hamburg, im Bezirk Barmbek, hat es ein Todesopfer gegeben. Ein Mann habe mit einem Messer mehrere Menschen angegriffen und verletzt, teilte die Polizei am Freitag mit. Nach dem Angriff flüchtete der Mann in Richtung U-Bahn, er wurde allerdings von Passanten überwältigt. Anschließend wurde der Mann festgenommen. "Es handelt sich definitiv um einen Einzeltäter", so die Polizei weiters. Das Motiv ist noch unklar.

#Barmbek: Täter verletzte nach aktuellem Stand 5 Personen (eine tödlich).

Verdächtiger wurde durch Passanten überwältigt & leicht verletzt. https://t.co/q7k1JyQ6Wj — Polizei Hamburg (@PolizeiHamburg) 28. Juli 2017

Die Ermittlungen wurden von der Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen. Sie gingen natürlich auch zum Hintergrund des Täters und zu seiner Motivlage, sagte Polizeisprecher Timo Zill. Berichte, wonach der Angreifer "Allahu Akbar" gerufen habe, konnte Zill nicht bestätigen.

