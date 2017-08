Kanadierin erntet verlorenen Verlobungsring mit Karotte

Mary Grams Ehemann, der vor fünf Jahren verstarb, wird von der kuriosen Geschichte leider nichts mehr erfahren - dabei war er doch ein Scherzbold, erzählt sie. Die 84-Jährige hatte ihren Verlobungsring vor 13 Jahren bei Gartenarbeiten auf ihrer Farm in der kanadischen Provinz Alberta verloren. Trotz verzweifelter Suche blieb der Ring verschwunden - und der Verlust ein Geheimnis zwischen Grams und ihrem Sohn.

Doch am Montag lüftete Grams Schwiegertochter Colleen Daley das Geheimnis. Sie erntete den Ring am Bauernhof der Familie gemeinsam mit einer Karotte. Das Gemüse war offenbar direkt durch das Schmuckstück gewachsen. Zunächst wollte Daley die besonders deformierte Karotte noch ihrem Hund verfüttern. Erst beim Putzen des Gemüses bemerkte sie den Ring.

Mary, 84, says she didn't know if they were kidding or not, but when her granddaughter brought the carrot over - she knew: "It's mine!" #yeg pic.twitter.com/Ft7IMUeSMR