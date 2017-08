Mehrere Menschen in Finnland niedergestochen - Zwei Tote

Bei einer Messerattacke in der finnischen Stadt Turku sind nach Polizeiangaben zwei Menschen getötet worden. Sechs weitere Menschen seien verletzt worden, teilte die Polizei am Abend über Twitter mit. Die Polizei schoss dem Tatverdächtigen in die Beine und nahm ihn fest. Nach möglichen weiteren Verdächtigen werde gesucht, hieß es. Der Zustand der Verletzten sei stabil. Die Bevölkerung wurde aufgefordert, sich nicht ins Zentrum von Turku zu begeben.

Bilder des staatlichen Fernsehsenders Yle zeigten eine abgesperrte Innenstadt mit geschlossenen Geschäften. Augenzeugen berichteten, sie hätten Menschen am Boden liegen gesehen.

(APA/Reuters)