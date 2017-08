Industrieabwasser in Mumbai färbt Hunde blau

Ob mit weißem, braunem oder schwarzem Fell, Hunde gibt es in verschiedensten Farben. Blaue Hunde sind allerdings eine Neuheit. So sorgten im indischen Mumbai blau gefärbte Straßenhunde für Aufsehen. Passanten hatten elf Tiere mit dem ungewöhnlichen Fell gesichtet und sofort den lokalen Behörden gemeldet.

„Es war schockierend zu sehen, wie das weiße Hundefell vollkommen blau gefärbt war“, erzählte Arati Chauhan, Chef der „Navi Mumbai Animal Protection Cell“, der indischen Zeitung „Hindustan Times“. Er habe sofort die Umweltschutzbehörde kontaktiert, um den Vorfall zu untersuchen.

Am Ufer des Kasadi-Flusses, der durch einen Vorort der indischen Millionenmetropole fließt, sind hunderte Fabriken angesiedelt. Offenbar hatte ein Unternehmen Farbmittel in das Gewässer entsorgt. Chauhan kritisierte die Praktiken in dem Industrieviertel. Durch die Verschmutzung der Gewässer kämen nicht nur Menschen zu Schaden, auch Tiere würden in Mitleidenschaft gezogen. Zwar ist das Betriebsgelände der verantwortlichen Firma abgezäunt. Doch fanden die Straßenhunde offenbar Löcher im Zaun und schlüpften hindurch, um baden zu gehen.

Diesmal kamen die Tiere glimpflich davon: „Die Farbe ist wahrscheinlich wasserlöslich“, versicherte ein Tierschutzaktivist. Seinem Team war es gelungen, einen der Hunde einzufangen und zu behandeln. Der Streuner trug keine gesundheitlichen Schäden davon. Doch der Fall sei nur ein Beispiel von vielen, welche Schäden die Industrie der Umwelt bereite, meinte Chauhan.

Straßenhunde sind in Indien keine Seltenheit. Die Gemeinden müssen sich seit dem heurigen Mai um Unterschlupf und Versorgung der knapp 18 Millionen streunenden Tiere kümmern. Kleine Unternehmen und Slum-Bewohner nehmen diese auf. Gern gesehen sind die Hunde allerdings nicht, erklärt Shakuntala Majumdar, ein Mitglied einer Tierschutzorganisation "National Geographic".

