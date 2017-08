Dänemark: Frauenleiche ist vermisste Reporterin Kim Wall

Am Montag war am Ufer der Insel Amager ein Torso gefunden worden. Nun hat die Polizei nach Abgleich der DNA bestätigt, dass es sich dabei um die Leiche der vermissten schwedischen Journalistin Kim Wall handelt, die zum letzten Mal gesehen wurde, als sie am 10. August an Bord des U-Bootes eines dänischen Ingenieurs ging. "Die DNA des Torsos stimmt mit der von Kim Wall überein", bestätigte die Kopenhagener Polizei Mittwochfrüh via Twitter. Mehr wolle man um 9 Uhr in einer Pressekonferenz mitteilen.

Sie wollte eine Reportage über den U-Boot- und Raketenbauer schreiben. Dieser sagte aus, die Journalistin sei bei einem Unglück an Bord zu Tode gekommen. Allerdings wurden der gefundenen Leiche Kopf sowie Arme und Beine bewusst abgetrennt. Diese wurden bisher nicht gefunden.

Der Ingenieur sitzt wegen Verdachts auf fahrlässige Tötung in Untersuchungshaft.

Schließen Die schwedische Journalistin Kim Wall. – (c) Reuters

(APA)