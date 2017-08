Konzert in Rotterdam wegen Terrorgefahr abgesagt

Im niederländischen Rotterdam ist ein Rockkonzert nach einer Anschlagswarnung kurzfristig abgesagt worden. Der Bürgermeister von Rotterdam, Ahmed Aboutaleb, sagte am Mittwochabend, der Hinweis sei von der spanischen Polizei gekommen. Die kalifornische Gruppe Allah-Las konnte deshalb nicht wie geplant auftreten, wie der Rotterdamer Club Maassilo auf Twitter mitteilte.

Bürgermeister Aboutaleb sagte weiter, die Polizei habe nach der Absage des Konzerts einen Lieferwagen mit spanischem Kennzeichen gefunden, in dem sich Gasflaschen befunden hätten. Der Fahrer sei festgenommen worden und werde von der Polizei verhört. Obwohl die spanische Polizei die Niederländer vor einer möglichen Gefahr warnte, steht der Vorfall spanischen Justizkreisen nicht in Zusammenhang mit dem Anschlag in Barcelona vergangene Woche.

Nach Angaben des öffentlich-rechtlichen Rundfunks NOS sicherte die Polizei den Saal Maassilo ab, der rund tausend Menschen fassen kann. Sicherheitskräfte hätten das Gebäude im Hafengebiet von Rotterdam evakuiert. Auch Anti-Terrorkräfte seien im Einsatz, hieß es.

Nach dem Anschlag von Barcelona war aus ermittlernahen Kreisen bekanntgeworden, dass die mutmaßlichen Attentäter offenbar mehrere größere Anschläge geplant hatten. Dabei sollten demnach Gasflaschen zum Einsatz kommen.

