Mann stiehlt Mädchen signiertes Bayern-München-Trikot

Ein erwachsener Mann hat einem elfjährigen Mädchen nach einem Fußballspiel gegen den FC Bayern ein signiertes Trikot mit den Unterschriften der Stars geraubt. Das Mädchen hatte sich im Coburger Stadion nach Spielende das Trikot in der Nähe des Mannschaftsbusses von den Bayern-Spielern signieren lassen und wollte es danach anziehen.

"Ich stand am Zaun, wo die ganzen Spieler rein sind", erzählte der Bayern-München-Fan der "Neuen Coburger Presse". "Dann kam der Thomas Müller und hat einen ganzen Haufen Trikots mitgenommen. Und ich war so froh, dass auch meines dabei war." Sie habe sich das T-Shirt gerade anziehen wollen, da riss ein Mann ihr es plötzlich aus der Hand und verschwand damit in der Menschenmasse. Sie sei nur mehr in Unterwäsche dagestanden, erzählt sie. Mittlerweile hat sie einen Ersatz erhalten.

Die Kriminalpolizei Coburg ermittelt nun zu dem Vorfall vom vergangenen Sonntag und bittet um Hinweise. Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 1,80 bis 1,90 Meter großen 50-Jährigen mit kräftiger Statur und Bauchansatz handeln. Nach Angaben der Polizei hat er volles graues Haar, einen grauen Vollbart und trug ein rotes T-Shirt mit der Aufschrift "Traumspiel". Bei ihm waren eine Frau und ein Kind.

Der FC Bayern München hatte mit seinen Stars beim sogenannten "Traumspiel" für Volksfeststimmung in Oberfranken gesorgt. Das Spiel des deutschen Rekordmeisters gegen den Bayern-Fanclub Red Residenz Coburg 01 endete am Sonntagabend mit einem 8:1 (3:0) für die nicht mit allen Profis angereisten Münchner.

>>> Bericht in der "Neuen Coburger Presse".

(APA/dpa/red.)