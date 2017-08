"Harvey": Schwerster Hurrikan seit einem Jahrzehnt

Texas. Die Warnungen klangen dramatisch: Da war die Rede von einem „erheblichen Desaster“, von „katastrophalen Überschwemmungen“ und einer „epischen Flutkatastrophe“. Der Hurrikan Harvey, so die Berichte des Nationalen Hurrikan-Zentrums, könnte der schwerste Sturm in den USA seit dem Hurrikan Katrina werden, bei dem im Jahr 2005 mehr als 1800 Menschen ums Leben gekommen waren. Und tatsächlich war Harvey der schwerste Sturm seit mehr als einem Jahrzehnt, der das US-Festland traf. Er verlor im Laufe des Samstags allerdings an Kraft.

Die Menschen in Texas hatten sich bereits am Freitag gerüstet. Sie sicherten die Fenster von Geschäften und Häusern mit Holzplatten und stapelten Sandsäcke als zusätzlichen Schutz. So manche Supermärkte wurden durch Hamsterkäufe leer geräumt. Zu Tausenden flohen die Texaner mit dem Auto ins Landesinnere. Denn mehrere Gemeinden hatten ihre Bewohner zum Verlassen ihrer Häuser aufgerufen. „Raus hier – und zwar jetzt!“, sagte etwa Patrick Rios, der Bürgermeister des 9500-Einwohner-Orts Rockport.

Jene, die ihre Häuser nicht verlassen wollten, forderte der Bürgermeister schroff auf, sich die Sozialversicherungsnummer auf den Arm zu schreiben, damit sie als Tote identifiziert werden könnten.

Bis zu 210 km/h. Mit einer Windgeschwindigkeit von bis zu 210 Kilometer pro Stunde traf Harvey am Freitag gegen 22 Uhr Ortszeit (5 Uhr MESZ) nahe der Stadt Corpus Christi erstmals auf das Festland. Corpus Christi war Österreichern bisher aus einem anderen Grund ein Begriff: Dort befindet sich ein Stahlwerk der Voest. Die erst im vorigen Herbst eröffnete Anlage ist die größte je getätigte Investition eines heimischen Unternehmens in den USA. Wie weit sie Schaden erlitten hat, stand zu Redaktionsschluss noch nicht fest.

Notstand ausgerufen

Von Corpus Christi bewegte sich Harvey nordöstlich weiter. Das Nationale Hurrikan-Zentrum stufte Harvey im Laufe des texanischen Samstagmorgens von der zweithöchsten Kategorie, also der Klasse vier, auf eins zurück. Es wird aber damit gerechnet, dass der Sturm noch für Tage in den US-Bundesstaaten Texas und Louisiana wütet und Sturmfluten und starke Regenfälle mit sich bringt. Rund sechs Millionen Menschen waren bisher unmittelbar davon betroffen.

In den Regionen, die Harvey bereits getroffen hat, hinterließ er eine Spur der Verwüstung. US-Präsident Donald Trump rief noch vor dem Eintreffen Harveys auf dem Festland den Notstand in Texas aus. Dies werde „die gesamte Kraft der Regierungshilfe“ freisetzen, schrieb Trump auf dem Nachrichtendienst Twitter. Nach der Herunterstufung des Hurrikans twitterte er: „Soweit, so gut.“

