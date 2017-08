Indischer Guru muss zehn Jahre in Haft

Der wegen Vergewaltigung zweier Anhängerinnen verurteilte indische Guru Gurmeet Ram Rahim Singh muss für zehn Jahre hinter Gitter. Diese Strafe verkündete ein Richter am Montag in einem Gefängnis im nordindischen Rohtak, wie örtliche Medien übereinstimmend berichteten.

Der Richter war per Hubschrauber in den Ort nahe der Hauptstadt Neu Delhi geflogen worden, wo Ram Rahim seit seiner Verurteilung in Haft saß. Damit sollten erneute Ausschreitungen verhindert werden.

Entsetzen über Gewaltwelle

Der etwas pummelige 50-Jährige mit langem Bart und einer Vorliebe für Motorräder, extravagante Kleidung und funkelnden Schmuck ist für viele Inder eine Witzfigur. Für Millionen andere ist er aber der Vertreter Gottes auf Erden.

Mehr als 100.000 Anhänger des extravaganten 50-jährigen Gurus waren zu der Urteilsverkündung am vergangenen Freitag in den Ort Panchkula gekommen und randalierten anschließend. Dabei kamen dort 32 Menschen ums Leben, sechs weitere starben im rund 250 Kilometer entfernten Sirsa, wo die Sekte von Ram Rahim beheimatet ist. Mehr als 250 Menschen wurden verletzt. Die meisten Opfer wurden durch Polizeischüsse getötet. Mehr als 900 Mitglieder der "Dera Sacha Sauda" (etwa: "Sekte des wahren Geschäfts") wurden festgenommen.

Politischer Einfluss des Gurus

Die Geschehnisse lösten Entsetzen aus, aber nicht bei allen aus demselben Grund. Die "noble Seele" Ram Rahim werde schikaniert, sagte Sakshi Maharaj, Abgeordneter der indischen Regierungspartei BJP, im Fernsehen. "Wer hat wohl Recht: seine Hunderttausend Anhänger oder das eine Mädchen, das ihn angezeigt hat?"

Auf Twitter erntete Maharaj dafür viel Ärger. Eine Nutzerin sah seine Bemerkungen als Ausdruck eines immer wiederkehrenden Problems in Indien: Statt ernst genommen zu werden, müssen sich Vergewaltigungsopfer Anschuldigungen anhören.

Die Episode zeigte aber auch, welch politischen Einfluss Ram Rahim hat. Vor Wahlen sagte er seinen treuen Anhängern, sie sollen für die BJP stimmen. Lokalpolitiker im Bundesstaat Haryana, wo die Sekte beheimatet ist, besuchten ihn. Der Regierungschef von Haryana, Manohar Lal Khattar von der BJP, stand schon mit ihm auf einer Bühne.

Seinem Twitter-Konto zufolge ist Ram Rahim spiritueller Heiliger, Philantrop, vielseitiger Sänger, Allrounder-Sportler, Filmregisseur, Schauspieler, künstlerischer Leiter und einiges mehr. Er brachte nicht nur Filme, sondern als Popsänger auch Alben heraus. Das Musikvideo zu seinem Elektro-Song "Love Charger" ist Millionen Mal bei YouTube aufgerufen worden.

Seinen Anhängern predigt er Meditation und eine Mischung der Lehren großer Religionen. Als gebürtiger Sikh trägt er den für diese Religion typischen Nachnamen Singh, in Anspielung auf den Hinduismus und den Islam nennt er sich aber auch Ram und Rahim. Am Ende seines Namens steht das Wort "Insan", das Mensch bedeutet.

Er ist vielleicht der exzentrischste, aber längst nicht der einzige Guru in Indien - und auch nicht der erste, der wegen Sexualverbrechen aller Voraussicht nach ins Gefängnis muss. Spirituelle Anführer haben häufig Zulauf von Menschen, die sich vom Hinduismus abkehren, weil sie als Angehörige niedriger Kasten benachteiligt werden.

Soziales Engagement

Ram Rahim ist auch deshalb beliebt, weil er sich sozial engagiert. Seine Anhänger säubern Straßen, pflanzen Bäume, spenden Blut, leisten Katastrophenhilfe und "helfen" Witwen und Prostituierten, indem sie diese heiraten.

Die Vergewaltigungen, für die Ram Rahim nun hinter Gitter muss, kamen schon 2002 dank einem anonymen Brief ans Licht. Im selben Jahr wurde ein Journalist ermordet, der über die Sekte geschrieben hatte. Auch dafür muss sich der Guru noch vor Gericht verantworten. Ihm wird auch vorgeworfen, Hunderte Anhänger zur Kastration gezwungen zu haben.

Zur Urteilsverkündung am Montag waren die Vorkehrungen dementsprechend streng - insgesamt rund 30.000 Sicherheitskräfte waren in verschiedenen Orten des Bundesstaats Haryana im Einsatz. In Sirsa, wo eine Ausgangssperre galt, wurden Medienberichten zufolge zwei Autos angezündet. Darüber hinaus wurden zunächst keine Zwischenfälle bekannt. Die Sekte hat nach eigenen Angaben 60 Millionen Mitglieder.

(APA/dpa)