Handy gestohlen: Mann schoss wahllos in Theaterpublikum

Der Verlust seines Handys in einem Theater in Johannesburg hat einen Mann so aufgebracht, dass er wahllos ins Publikum geschossen und einen Menschen getötet hat. Wie die Polizei mitteilte, gab es bei dem Vorfall außer dem Todesopfer noch acht Verletzte. Der Schütze war am Montag noch flüchtig. Offenbar war ihm das Mobiltelefon während eines Konzerts in dem Theater gestohlen worden.

Bevor der Mann schoss, forderte er über Mikrofon zur Rückgabe seines Handys auf, wie der Hausmeister des Hillbrow-Theaters sagte. Die Besucher rannten wegen der Schüsse in Panik auseinander und versuchten, sich in Sicherheit zu bringen.

Das im Zentrum von Johannesburg gelegene Hillbrow-Viertel ist für seine hohe Kriminalitätsrate bekannt. Bei dem Konzert handelte es sich um eine Benefizveranstaltung für Kinder in Not.

(APA/AFP)