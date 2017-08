Rund 900 Liter Salpetersäure in Berlin ausgelaufen

In Berlin sind am Mittwoch rund 900 Liter Salpetersäure ausgelaufen. 15 Menschen wurden nach Angaben eines Feuerwehrsprechers verletzt, 8 davon kamen in ein Krankenhaus. Sie erlitten Atemwegsreizungen.

Die 56-prozentige Salpetersäure war demnach auf einem Betriebsgelände in Berlin-Lichterfelde aus einem Behälter ausgelaufen und zum Teil auf eine Straße und von dort in einen Abwasserkanal gelangt. Dort sei aber nur eine sehr geringe Menge gelandet, sagte der Sprecher. Die Wasserwerke seien jedenfalls informiert. Die Mitarbeiter des betroffenen Unternehmens sind laut "Berliner Zeitung" auf einem Parkplatzgelände sicherheitshalber notärztlich untersucht worden.

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot und mit Spezialkräften im Einsatz. Für Anrainer bestand demnach keine Gefahr.

Die farblose Salpetersäure wird in verdünnter Form oft in der Industrie zur Reinigung von Flächen oder Behältern eingesetzt. Außerdem dient sie zur Herstellung von Düngemitteln, Farbstoffen und Sprengstoffen. Die Säure wirkt auf Haut, Atemwege und Schleimhäute ätzend. Das Einatmen der Dämpfe kann zum Tod führen.

