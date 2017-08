Ungeplante Premiere: Passagiere saßen am Flughafen BER fest

Mehrere Hundert Passagiere haben in Berlin stundenlang in ihren Fliegern festgesessen - direkt neben dem noch nicht eröffneten Terminal des künftigen Hauptstadtflughafens (BER). Die Maschinen waren am Dienstagabend wegen der Entschärfung einer Weltkriegsbombe vom innenstadtnahen Flughafen Tegel nach Schönefeld umgeleitet worden.

Dort konnten einige dann aus Platzmangel nicht am üblichen Terminal parken. Sie standen stattdessen am BER-Terminal neben dem alten Flughafen Schönefeld. 24 Flugzeuge sind nach der Tegel-Sperrung innerhalb kurzer Zeit in Schönefeld angekommen. "Die Flugzeuge drehten Warteschleifen und kamen wie an einer Perlenschur nacheinander herein. Da musste jeder Parkplatz ausgenutzt werden", sagte ein Airport-Sprecher. Deswegen parkten manche Flugzeuge auch auf dem Gelände des benachbarten Neubaus, der seit Jahren auf seine Eröffnung wartet.

Die Fluggäste konnten aus mehreren Gründen zunächst nicht aussteigen: Weil die Bombe eigentlich schnell entschärft und Tegel nach einer Stunde wieder offen sein sollte, hätten Piloten spekuliert, doch noch dorthin weiterfliegen zu können. Ihre Maschinen sollten voll besetzt in Schönefeld warten und nach einer Stunde wieder abheben. Sonst hätten die Flieger am nächsten Morgen leer von Schönefeld nach Tegel geholt werden müssen.

Als sich jedoch abzeichnete, dass die Entschärfung länger dauern würde, habe es für die vielen Flieger nicht genügend Stiegen und Busse gegeben. "Daher kam es zu Verzögerungen", sagte der Sprecher.

Abflug vom neuen Flughafen

Manche Flieger erreichten dank Aufhebung des Nachtflugsverbot am Flughafen Tegel doch noch ihr Nahes Ziel, wie die "Welt" online anhand der Daten von "Flightradar24" recherchierte. So wurde der Lufthansa-Flug LH2050 von München nach Tegel zum Flughafen Schönefeld (SXF) umgeleitet. Der Airbus A319 landete demnach um 20:05 und parkte fast vier Stunden lang vor dem noch nicht eröffneten neuen Flughafen Berlin-Brandenburg (BER).

Um kurz vor Mitternacht gab es dann eine Sondergenehmigung und der Flieger hob zu einem 16-Minuten-Flug nach Tegel ab, gestartet auf dem Gelände des BER, wie Radardaten zeigen würden. Der Airbus beschleunigte von der südlichen Start- und Landebahn zu seinem Kürzestflug.

Andere Passagiere konnten oder mussten nach stundenlangem Ausharren in den Fliegern doch noch aussteigen und wurden mit Bussen zu den Gebäuden vom Flughafen Schönefeld gebracht. Die Taxi-Warteschlange vor dem Flughafen war Bildern auf Twitter zufolge bis in die Nacht hinein eine sehr sehr lange.

>> Zum Artikel auf "Welt"

(APA/dpa)