Kinderporno-Prozess: Brüder im Alter von 78, 80 und 82 Jahren vor Gericht

Drei Brüder im Alter von 78, 80 und 82 Jahren stehen im US-Staat Washington vor Gericht, weil sie Kinderpornografie besessen haben sollen. Der 80-Jährige plädierte am Donnerstag vor dem Haftrichter in Seattle auf "nicht schuldig", wie US-Medien berichteten. Sein zwei Jahre älterer Bruder, der im Rollstuhl in den Gerichtssaal geschoben wurde, machte demzufolge zunächst keine Angaben.

Nach Antrag seines Anwalts soll erst sein psychischer Zustand untersucht werden. Der jüngste Bruder ist derzeit in einem Krankenhaus.

Die Brüder, die über Jahrzehnte hinweg zusammen in einem Haus in Seattle wohnten, waren Mitte August festgenommen worden. Ihnen wird der Besitz von großen Mengen kinderpornografischen Materials vorgeworfen. Laut Polizeibericht fanden Beamte in dem Haus Bilder und Videos von Mädchen, die zu sexuellen Handlungen genötigt werden. Zudem entdeckten die Ermittler Kinderkleidung, Spielzeuge und handgeschriebene Notizen, die sexuelle Quälereien und Morde schildern, wie es weiter hieß.

Eine Verwandte der Brüder hatte Kisten mit dem Material bei Reinigungsarbeiten entdeckt und die Polizei alarmiert. Die Fahnder ermitteln nun, ob die Brüder möglicherweise mit dem Verschwinden von jungen Mädchen in der Region etwas zu tun haben könnten.

(APA)