Massen-Evakuierung in Frankfurt dauert länger als geplant

Die Massenevakuierung in Frankfurt verzögert sich. Nach dem Fund einer 1,8 Tonnen schweren Weltkriegsbombe am Dienstag wurde in Frankfurt am Main heute die größte Massenevakuierung der Nachkriegszeit in Deutschland gestartet. Am frühen Sonntag Vormittag sollten für die Entschärfung der Bombe mehr als 60.000 Menschen ihre Wohnungen verlassen. Auch Altenheime, Krankenhäuser und das Polizeipräsidium mussten geräumt werden. Allerdings lief nicht alles wie geplant: Polizei und Rettungskräfte können den Raum erst freigeben, wenn tatsächlich niemand mehr dort ist.

Das scheint am frühen Nachmittag noch immer nicht zu klappen: "Es tauchen immer neue Personen auf, die aus der Sperrzone gebracht werden müssen", zitiert die FAZ die Frankfurter Feuerwehr. Es sollen sich oiffenbar auch zwei Gruppen von Anwohnern in ihren Wohnungen verschanzt haben. Mindestens ein Anwohner in Gewahrsam genommen worden sei, weil er seine Wohnung nicht freiwillig verlassen hatte.

Tausende Einsatzkräfte begleiten die Evakuierung. Es ist ein Kraftakt: Nicht jeder will gehen, nicht jeder weiß, dass seine Wohnung in der Sperrzone ist. Ab Sonntagmittag wollen die Experten des Kampfmittelräumdiensts eigentlich schon die Bombe entschärfen, die am Dienstag auf einer Baustelle nahe der Frankfurter Universität gefunden wurde. Die Sperrzone mit einem Radius von anderthalb Kilometern um den Fundort umfasst große Teile mehrerer zentrumsnaher Stadtteile. Die Behörden gehen davon aus, dass die Bewohner erst am Sonntagabend nach Hause zurückkehren können.





Es werden noch Transporte durchgeführt, wir bekommen immer noch NEUE Anrufe von hilfsbedürftigen Menschen, die noch im Sperrbereich sind. — Feuerwehr Frankfurt (@feuerwehrffm) 3. September 2017

(APA/dpa/Red.)