Wenn Einzelne das Leben von 60.000 Mitmenschen erschweren

Erst am frühen Sonntagnachmittag meldete die Polizei in Frankfurt am Main schließlich: "Frankfurt, es geht los. Die Entschärfung der Weltkriegsbombe beginnt jetzt." Es war die größte Evakuierungsaktion, die die deutsche Stadt je gesehen hat. Denn einee 1,8 Tonnen schwere und mit 1,4 Tonnen Sprengstoff gefüllte Weltkriegsbombe war am Dienstag auf einer Baustelle nahe der Frankfurter Universität gefunden worden. Mehr als 60.000 Menschen sollten während der Entschärfung sicherheitshalber ihre Wohnungen verlassen.

Die Bürger wurden aufgerufen, diesen Bereich bis Sonntagmorgen um 8 Uhr zu verlassen. Doch nicht alle Bewohner hielten dies für notwendig - zum Ärger der Verantwortlichen und der Menschen, die sich an die Mahnung hielten und dadurch erst spät am Abend wieder in ihre Wohnung zurückkehren konnten. Vor allem Familien mit Schulkindern hatten damit wenig Freude.

Hunderte Polizisten prüften am Sonntag über mehrere Stunden, ob sich noch jemand in der Evakuierungszone aufhielt. Die Beamten klingelten dafür an allen Wohnungen. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz.

"Es tauchen immer neue Personen auf, die aus der Sperrzone gebracht werden müssen", zitierte die FAZ die Frankfurter Feuerwehr. Mindestens ein Bewohner sei in Gewahrsam genommen worden, weil er seine Wohnung nicht freiwillig verlassen hatte, sagte Polizeipräsident Gerhard Bereswill. Die Feuerwehr habe die uneinsichtige Person mit einer Drehleiter über den Balkon rausholen müssen. Zwei kleinere Gruppen hätten sich geweigert, aus dem Sperrgebiet zu gehen.

Die Verantwortlichen der Evakuierungsaktion zeigten sich dementsprechend wütend. "Ich kann nur hoffen, dass dies rechtliche Folgen hat", sagte der Chef der Frankfurter Feuerwehr, Reinhard Ries, sichtlich verärgert. "Wenn jemand am Fenster steht und winkt, ist das für mich Vorsatz." Er sprach von einer Mischung aus "Ignoranz und Dummheit". "Wegen weniger als einem Dutzend Leuten ist jetzt die ganze Maschinerie angehalten." Seit Beginn der Evakuierung hätten Polizei und Rettungskräfte einen super Job gemacht "und diese Herrschaften verhageln uns alles".

Auch Polizeichef Bereswill war wütend: "Das ist ärgerlich, weil eine ganze Stadt davon betroffen ist, und einige den Eigensinn über das Allgemeinwohl gestellt haben - meiner Meinung nach eine Ungeheuerlichkeit." Einige Bewohner hätten sich zunächst versteckt und dann doch Angst bekommen und die Polizei gerufen.

Der Montag stand im Zeichen des Rücktransport von Patienten, die am Wochenenden aus betroffenen Kliniken in Sicherheit gebracht werden mussten. Zwei Krankenhäuser und zehn Altenheime waren im Umkreis von 1,5 Kilometern des Bombenfundes. Wie viel die ganze Aktion gekostet hat, dazu wollte Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) Sonntagabend noch nicht ssagen. Das Rechnen beginne am Montag. Doch "wenn es um Menschenleben geht, spielt diese Zahl keine Rolle", zitiert die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" den Oberbürgermeister.

