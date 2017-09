Zwei Fischer im Cornwall von Riesenwelle mitgerissen

Zwei Männer sind Montagnachmittag im britischen Cornwall vermutlich von einer Welle ins Meer gerissen worden. Die englische Küstenwache barg den Leichnam von einem der beiden noch am gleichen Tag. Der zweite Mann galt noch bei Sonnenuntergang als vermisst - die Suche wurde unterbrochen als die Dunkelheit eintrat.

James Instance von der englischen Küstenwache berichtete im Interview mit dem "Guardian": "Am Nachmittag waren die Wellen ganz schön hoch. Obwohl die See nicht unbedingt besonders wild aussah, waren die Bedingungen in der Nähe der Küste sehr gefährlich." Instance sagte auch, dass "die Voraussetzungen zu gefährlich für das Team und die Chancen zu klein wären, den Mann bergen zu können." Dienstagmorgen nahm die Küstenwache die Suche nach dem zweiten Fischer wieder auf.

Die beiden Männer dürften mit ihren Familien auf Urlaub im Cornwall gewesen sein. Die Treyarnon Bay ist ein bekanntes Urlaubsdomizil für Familien, Fischer und Badegäste im südwestlichen England.

>> Zum Aritkel im "Guardian"

(len)