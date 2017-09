Cannabis: 15-Jähriger verrät Mutter an deutsche Polizei

In St. Leon-Rot im deutschen Bundesland Baden-Württemberg hat ein 15-Jähriger seine Mutter an die Polizei verraten. Als der junge Mann vermutet, dass sein Mutter im Garten illegale Hanfpflanzen züchtet, überprüfte er im Internet seinen Verdacht. Seine Befürchtungen bestätigten sich und er verrät seine Mutter an die deutschen Behörden.

Als die Polizei am Dienstag zur Kontrolle in der Garten kommt, findet sie insgesamt 19 Pflanzen in der Größe von bis zu eineinhalb Metern im Garten der Familie. 14 davon gedeihen in der Erde, fünf sind in Kübeln gesetzt.

Gegen die Mutter soll wegen Drogenbesitzes ermittelt werden. Als jedoch die Polizei das Grundstück verlässt, bricht ein heftiger Streit zwischen Elternteil und Kind aus. Die Nachbarn rufen daraufhin die Polizei. Der Sohn befindet sich nun einer Jugendhilfeeinrichtung.

(APA/dpa)