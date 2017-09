Kolumbianische Nonne rappt für den Papst

Papst Franziskus besucht derzeit Kolumbien - und zu diesem Anlass rappte die Nonne Maria Valentina gemeinsam mit ihrem Chor die offizielle Besuchshymne für den Pontifex. Das Lied "Demos el primer paso" (Machen wir den ersten Schritt) ist eine Mischung aus Rap, Pop und Kirchengesang.

In ihrer Jugend war Maria Valentina Rockgitarristin. Als sie jedoch mit 17 an einem schweren Leberleiden erkrankte, änderte das ihr Leben: Nach ihrer unerwartete Heilung, die sie Gott zuscheibt, trat die junge Frau einem Orden bei.

Die Musik behielt sich Maria Valentina auch in ihrem frommen Leben: Ihr Künstlername ist "Comunicadoras Eucarísticas". Gemeinsam mit ihren Schwestern gewinnt sie vor allem durch Auftritte auf Social-Media-Kanälen zunehmend an Publikum. Vergangenes Jahr nahm Maria Valentina an einem Gesangswettbewerb teil, dank dem es ihr schlussendlich möglich war, beim Besuch des Papsts aufzutreten.

"Rap geht einem nicht aus dem Kopf," schwärmt Maria Valentina. "Und wenn er von der tiefen Wahrheit handelt – der Menschwerdung Christi – ist er noch ergreifender." Unter ihrer Nonnentracht trägt die junge Frau übrigens am liebsten bequeme Sneakers.

Im Mittelpunkt des füntägigen Besuchs des Papst in Kolumbien steht der Prozess der Aussöhnung zwischen Regierung und Rebellen. Im November 2016 hatte die Regierung in Bogota ein historisches Friedensabkommen mit der Farc-Guerilla geschlossen.

(len)

(APA/AFP/(len))