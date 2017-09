Querschnittgelähmte in Frankreich von Ratten attackiert

Nach einer Rattenattacke musste eine querschnittgelähmte Jugendliche in Frankreich ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Tiere griffen die 14-Jährige nachts in ihrem Bett in einer Wohnung in der nordfranzösischen Stadt Roubaix an und fügten ihr 225 Wunden am ganze Körper zu. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Das Mädchen hatte sich wegen ihrer Querschnittlähmung nicht gegen die Ratten wehren können.

Der Vater der 14-Jährigen erstattete Anzeige gegen den Wohnungseigentümer und die Stadt Roubaix. Er hatte wiederholt gefordert, dass eine Ansammlung von Mülltonnen in dem Stadtteil entfernt wird. Die Staatsanwaltschaft eröffnete Vorermittlungen wegen menschenunwürdiger Wohnverhältnisse

(APA/AFP)