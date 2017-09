Carabinieri sollen US-Studentinnen vergewaltigt haben

Die Staatsanwaltschaft von Florenz hat Ermittlungen gegen zwei Carabinieri aufgenommen. Diese werden beschuldigt, in der Nacht auf Donnerstag zwei US-Studentinnen vergewaltigt zu haben. Die beiden Carabinieri wurden aufgrund der Bilder von Videoüberwachungsanlagen identifiziert.

Die beiden Polizisten waren bei einer Rauferei vor einer Diskothek in Florenz eingeschritten. Hier sollen sie die beiden US-Studentinnen im Alter von 19 und 21 Jahren getroffen und ihnen angeboten haben, sie nach Hause zu bringen. Dort sollen die beiden Frauen vergewaltigt worden sein, lautet der Vorwurf. Dies wurde auch von den Ärzten des Krankenhauses bestätigt, an das sich die US-Amerikanerinnen wandten.

"Haben die Pistolen gesehen und nicht geschrien"

Die Studentinnen besuchen in Florenz die US-Universität und wurden positiv auf Alkohol und Drogen getestet. Sie wurden getrennt voneinander vernommen. Ihre Berichte wurden von den Ermittlern als glaubwürdig eingestuft. Die Kleider der beiden Frauen wurden nach DNA-Spuren der zwei Verdächtigten untersucht. Die Polizei befragte auch Bewohner des Gebäudes, in dem die Amerikanerinnen ihre Wohnung gemietet haben. Niemand habe Hilferufe gehört, hieß es in Ermittlerkreisen. "Wir haben die Pistolen gesehen und haben nicht geschrien", erklärten die Frauen.

Die italienische Verteidigungsministerin Roberta Pinotti forderte abschreckende Strafen, sollten sich die Vergewaltigungen bestätigen. Der US-Konsul in Florenz schaltete sich ein. Die Familien der mutmaßlichen Opfer wurden informiert und kamen nach Florenz. Die beiden Frauen seien schwer geschockt und bei einer Psychologin in Behandlung.

Während in Italien Delikte wie Mord und Überfälle seit Jahren rückläufig sind, steigt die Zahl der Vergewaltigungen. Am vergangenen Wochenende wurden vier Migranten, darunter drei Minderjährige, wegen einer Gruppenvergewaltigung am Strand von Rimini festgenommen. Opfer waren eine polnische Touristin und ein peruanischer Transsexueller. Die Carabinieri gehören zu den italienischen Streitkräften, sie haben aber vor allem auch polizeiliche Aufgaben.

