"Irma" sucht Florida heim: Miami steht unter Wasser

Der Wirbelsturm "Irma" hat nach seinem verheerenden Zug über den Süden des US-Bundesstaates Florida an Kraft verloren. Der zeitweise als einer der stärksten Atlantikstürme überhaupt eingestufte Hurrikan nahm in der Nacht auf Montag (Ortszeit) mit vergleichsweise geringen Windgeschwindigkeiten von bis zu 135 Kilometern pro Stunde Kurs auf die Metropolen Tampa und Orlando.

Zuvor hatte er vor allem an der Westküste der Halbinsel gewütet. Dort wurden Dächer abgedeckt, Straßen überflutet und Bäume entwurzelt. Umgeknickte Strommasten führten zu massiven Stromausfällen. US-Präsident Donald Trump rief für den "Sunshine State" den Katastrophenfall aus. Das US-Hurrikan-Zentrum stufte den Wirbelsturm am Montag auf die Kategorie 1 zurück. Bis "Irma" im Laufe des Tages den Norden Floridas und den Süden Georgias erreicht, dürfte es sich nur noch um einen Tropensturm handeln.

Nach einer ersten Bilanz hat der Wirbelsturm in Florida mindestens drei Menschen in den Tod gerissen. Am stärksten von "Irma" getroffen wurde der Südwesten des Bundesstaats. In Miami kam der Flugverkehr zum Erliegen. Weil sich der Sturm in Florida mehr westlich in Richtung Golf von Mexiko verlagerte als erwartet, wurde das dicht besiedelte Gebiet rund um Miami nicht direkt getroffen. Doch weil der Wirbelsturm so riesige Ausmaße hat, war er auch in der Metropole an der Südostküste noch deutlich zu spüren: Drei Baukräne kippten um, auf den Wassermassen zwischen Bürogebäuden bildeten sich Wellen mit Schaumkronen. Die Hochhäuser standen wie Inseln in den Fluten und schwankten im Sturm. "Man fühlt sich wie auf einem Schiff", sagte der Bewohner eines Apartments im 35. Stock per Telefon.

Nach Angaben der Zeitung "Miami Herald" stand das Wasser in den Straßen bereits am Sonntagabend (Ortszeit) rund einen Meter hoch. Auch das Bankenviertel Brickell war betroffen. Auf zahlreichen Bildern und Videos war zu sehen, dass heftige Stürme das Wasser in die Stadt drückten und große Straßen zu reißenden Flüssen machten.

Meeresspiegel stieg in 90 Minuten um mehr als zwei Meter

Auch an der Golfküste stieg der Spiegel des Ozeans vor Naples innerhalb von nur 90 Minuten um mehr als zwei Meter an. US-Präsident Donald Trump kündigte an, möglichst bald nach Florida reisen zu wollen, um sich ein Bild von den Schäden zu machen. Mehr als 12.000 Flüge von und nach Florida wurden abgesagt.

Am Sonntag (Ortszeit) war "Irma" noch mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 210 Kilometern pro Stunde über das südliche Florida hinweggezogen. Wegen Überschwemmungen und Stromausfällen blieben die geltenden Anordnungen zu Großevakuierung vorerst in Kraft. Mit rund 6,5 Millionen Menschen war rund ein Drittel der Bevölkerung Floridas zum Verlassen ihrer Häuser aufgefordert worden. Viele Menschen suchten bei Verwandten in anderen Teilen des Landes Schutz, Notunterkünfte waren zum Teil überfüllt. Rund 4,5 Millionen Haushalte und Unternehmen waren ohne Strom.

Im Laufe des Sonntags entwickelten sich an der Ostküste Floridas allein binnen einer Stunde sechs Tornados. Mit weiteren Wirbelstürmen müsse laut dem nationalen Wetterdienst gerechnet werden. In Miami brachen mindestens zwei große Baukräne im Sturm zusammen, meldete der "Miami Herald". Wie der Sender ABC berichtete, starben drei Menschen bei vom Wetter mitverursachten Verkehrsunfällen. Fotos von der Golfküste zeigten Autos, die sich überschlagen hatten.

"Noch einmal davongekommen"

"Ich habe das Gefühl, dass wir noch einmal davongekommen sind", sagte Jonathan Brubaker aus Bradenton südlich von Tampa. Der 51-Jährige hat in seinem verbarrikadierten Haus an der Westküste ausgeharrt, Taschenlampen und Kerzen immer griffbereit. Er werde noch bis Montagfrüh (Ortszeit) warten, bis er sich schlafen lege. "Dann haben wir es hoffentlich geschafft."

Auch die Rettungskräfte wollten mit ihren Einsätzen bis Tagesanbruch warten, sagte der Chef des Katastrophenschutzes, Bryan Koon, der Zeitung "Miami Herald". Dann erst könne man auch das Ausmaß der Schäden abschätzen und die Zahl der Toten für den ganzen Bundesstaat bekanntgeben.

Auf seinem Weg zu der Inselkette zwischen Kuba und dem US-Festland hatte "Irma" in der Karibik mindestens 28 Menschen das Leben gekostet. Kleinere Inseln wurden praktisch vollständig verwüstet, Kuba von elf Meter hohen Wellen getroffen.

"Irma" ist breiter als Florida

"Irma" ist breiter als die Halbinsel Florida. Damit drückte der Sturm das Wasser an der Westseite zunächst von der Golfküste weg. Bilder zeigten leere Hafenbecken, andernorts hatte sich das Wasser meterweit von der Strandpromenade entfernt. Die Meteorologen warnten aber, dass das Wasser in einer Art gewaltigen Schaukelbewegung zurück an die Westküste kommen würde. Von Fort Myers bis hoch nach Tampa bereiteten sich die dort verbliebenen Menschen auf das Schlimmste und bis zu 4,5 Meter hohe Sturmfluten vor.

Auch in Nachbarstaaten Floridas wurde der Notstand ausgerufen. Für einige Gebiete im Süden von Georgia galten Hurrikanwarnungen. In Alabama mobilisierte Gouverneur Kay Ivey vorsorglich die Nationalgarde. Auch mehr als 600 Kilometer vom Auge des Sturms entfernt sorgte "Irma" noch für tropensturmartige Winde, hieß es vom Hurrikan-Warnzentrum.

Die versicherten Schäden in den USA könnten zwischen 20 und 40 Milliarden Dollar liegen, erklärte der Fachdienst Air Worldwide am Montag in einer aktualisierten Schätzung. Auch die Ratingagentur Moody's und der weltgrößte Rückversicherer Münchener Rück gehen von erheblichen Schäden für die Branche aus.

