Vater erschoss sechsjährigen Sohn: drei Tote in Deutschland

Drei Menschen hat ein Mann in Deutschland erschossen - auch seinen sechsjährigen Sohn. Nach der Bluttat in einem Wohnhaus bei Rottweil dürfte der 40-Jährige mit einem Auto geflüchtet sein. Infos zum mutmaßlichen Täter und dessen Foto sollten auf der Facebook-Seite der Polizei Tuttlingen veröffentlicht werden.

In der Wohnung in Villingendorf waren am Donnerstagabend drei Menschen erschossen worden: das Kind sowie ein Mann und eine Frau. Der Mutter des Kindes gelang die Flucht. Der Mann und der Sechsjährige waren beim Eintreffen der Rettungskräfte bereits tot. Die in der Wohnung zurückgebliebene Frau starb während der ärztlichen Behandlung an ihren Verletzungen. Einer weiteren Frau war die Flucht aus ihrer eigenen Wohnung gelungen, als der Täter am Freitagabend zu schießen begann. Sie ist die Mutter des getöteten Sechsjährigen.

Ein zunächst für die Fahndung eingesetzter Hubschrauber musste wegen Nebels die Suche abbrechen.

(APA/dpa)