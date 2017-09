Explosion in Londoner U-Bahn

In London hat es Medienberichten zufolge eine Explosion in der U-Bahn gegeben. Sie habe sich im Westen der britischen Hauptstadt, in der Station Parsons Green, ereignet, meldete die Zeitung "Sun" am Freitag. Die Polizei teilte mit, sie habe Kenntnis von einem Vorfall an der Haltestelle Parsons Green.

Schwerbewaffnete Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte sind zum U-Bahnhof Parsons Green ausgerückt. Es habe einen "Vorfall" gegeben, hieß es offiziell. Bei einer Explosion sollen einige Passagiere Gesichtsverletzungen erlitten haben. Eine Zeugin berichtete, sie sei bei einer anschließenden Massenflucht verletzt worden. Augenzeugen sagen in britischen Medien von plötzlicher Panik und von einigen Personen, die im Gedränke verletzt worden sein sollen.

Auf sozialen Medien wird dieses Fotos eines brennenden Behälters geteilt.

Die Zeitung "Metro" schreibt online von der Explosion eines weißen Behälters. Auf Twitter veröffentlichte Fotos zeigten Frauen, die von Rettungskräften versorgt wurden. Der Verkehr auf der "District Line" wurde zwischen Edgware Road und Wimbledon unterbrochen, teilte die Behörde mit.

Die Polizei wolle sobald wie möglich weitere Informationen veröffentlichen, wenn sie Sicherheit über die Art des Vorfalles gewonnen hätte. In Großbritannien ist die Terrorwarnstufe hoch. Bei vier Anschlägen in diesem Jahr wurden 36 Menschen getötet.

(APA/Reuters)