Dutzende Tote nach starkem Erdbeben in Mexiko

Bei dem schweren Erdbeben in Mexiko sind offenbar mehrere Dutzend Menschen getötet worden.Der Gouverneur des Bundesstaates Morelos, in dem das Zentrum des Bebens lag, sprach am späten Dienstagabend von mindestens 42 Toten. Augenzeugen berichteten von in Trümmern verschütteten Menschen und eingestürzten Gebäuden. Auch eine Schule stürzte ein.

Mindestens zwei Menschen starben in der Hauptstadtregion Mexiko-Stadt, teilten die Behörden des Bundesstaates Mexico zunächst mit, in dem auch die Hauptstadt liegt. Aber die Zahl der Opfer dürfte weit höher liegen: Präsident Pena Nieto erklärte, 27 Gebäude seien allein in Mexiko-Stadt eingestürzt. Laut Medienberichten kamen weitere fünf Menschen im Bundesstaat Pueblas um.

Die Stärke des Bebens wurde zunächst mit 7,1 angegeben, wie das nationale seismologische Institut am Dienstag mitteilte. Das Zentrum lag bei Axochiapan im Bundesstaat Morelos, nur 160 Kilometer südöstlich von Mexiko-Stadt, einer der größten Städte der Welt. Die Erdstöße waren aber auch in der Hauptstadt deutlich zu spüren. Ein dpa-Reporter berichtete von stark schwankenden Gebäuden in der Hauptstadt und Gasgeruch. Einwohner der 20-Millionen-Stadt liefen in Panik auf die Straße.

Erst am 7. September waren bei einem Beben der Stärke 8,2 rund 100 Menschen umgekommen, dabei lag das Zentrum aber im Pazifik und war in Mexiko-Stadt längst nicht so stark zu spüren. Danach gab es weit über tausend Nachbeben.

Das Beben ereignete sich auf den Tag genau 32 Jahre nach der Erdbebenkatastrophe von 1985, bei dem in Mexikos Hauptstadt mehr als 10.000 Menschen getötet worden waren.

Mexiko befindet sich in einer der weltweit aktivsten Erdbebenzonen. Der Großteil der Landmasse liegt auf der sich westwärts bewegenden nordamerikanischen Erdplatte. Unter diese schiebt sich die langsam nach Nordosten wandernde Cocosplatte. Der Boden des Pazifischen Ozeans taucht so unter die mexikanische Landmasse ab. Das führt immer wieder zu Erschütterungen an der Südküste Mexikos.

(APA/Reuters/dpa)