Zahlreiche Brände nach Dürre und starker Winde in Griechenland

Wie die griechische Feuerwehr am Sonntag mitteilte, musste sie binnen 24 Stunden in 85 Fällen ausrücken, um die Flammen zu bekämpfen. Auf der Westseite der Halbinsel Peloponnes konnte in der Nacht zum Sonntag das Dorf Makistos in letzter Minute vor den Flammen gerettet werden, berichtete der örtliche Radiosender ERA-Kalamata. In der Region waren vor genau zehn Jahren Dutzende Menschen bei verheerenden Bränden ums Leben gekommen. Das Dorf Makistos war damals vollständig zerstört worden. "Schlimme Erinnerungen wurden wach", sagte ein Anrainer im Staatsradio.

Betroffen war auch die Ferien-Halbinsel Chalkidiki im Norden des Landes. Dort seien am Samstag zwei Häuser nahe der Ortschaft Moles Kalives zerstört worden, berichtete das Staatsradio (ERT).

An allen Feuerfronten wurden Löschhubschrauber und Löschflugzeuge sowie Hunderte Feuerwehrleute und freiwillige Helfer eingesetzt, um die Brände unter Kontrolle zu bringen, teilte die Feuerwehr mit. In Griechenland herrschten in den vergangenen Tagen hohe Temperaturen um die 36 Grad Celsius. Seit Freitag setzten starke Winde ein. "Auch der kleinste Brand kann wegen der Trockenheit und der Winde gefährlich werden", sagte ein Feuerwehrmann im Fernsehen.

