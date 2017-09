Dieb versteckte 1.600 Euro zwischen den Pobacken

Deutsche Bundespolizisten haben im Bremer Hauptbahnhof einen mutmaßlichen Dieb festgenommen, der 1.600 Euro zwischen den Pobacken versteckt hatte. Der polizeibekannte Mann hatte das Geld in ein Plastiksackerl eingewickelt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Den Angaben zufolge hatte der 37-Jährige einem Fahrgast insgesamt 2.900 Euro gestohlen.

Von den fehlenden 1.300 Euro soll sich der Drogenabhängige neue Kleidung und diverse Betäubungsmittel gekauft haben. Den Rest versteckte er dann in seiner Gesäßfalte, wie die Polizei mitteilte. Den Zivilfahndern der Bundespolizei fiel der mutmaßliche Kriminelle auf, als er am Samstag neu eingekleidet und in bester Laune durch den Hauptbahnhof lief.

