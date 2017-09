"Maria" kommt als "Ex-Hurrikan" bis nach Europa

Auf Puerto Rico hat Hurrican "Maria" massiv gewütet. Der schwerste Sturm seit fast 90 Jahren hatte vorige Woche auf dem US-Außengebiet gewütet, die Stromversorgung unterbrochen und zu Überschwemmungen geführt. "Maria" und auch Hurrikan "Lee" könnten bald auch das Wettergeschehen in Europa beeinflussen, wie der Wetterdienst Ubimet am Dienstag bekannt gab.

"Maria" befindet sich im Moment rund 400 Kilometer südöstlich des US-Bundesstaates South Carolina über dem Atlantik - noch als Kategorie 1-Hurrikan. Doch nun zieht der Sturm über immer kühleres Meerwasser und wird in den kommenden Tagen zu einem außertropischen Tiefdruckgebiet erklärt werden, heißt es bei Ubimet. "Die globalen Wettermodelle deuten darauf hin, dass 'Maria' zu Beginn der neuen Woche als Sturmtief Westeuropa erreicht", erklärt Ubimet-Chefmeteorologe Manfred Spatzierer. Noch stehe die Route des Tiefs nicht ganz fest, doch vor allem auf den Britischen Inseln könnte "Maria" für Sturm sorgen, auch eine südlichere Zugbahn in Richtung Frankreich und Deutschland wäre möglich.

Hurrikan "Lee" könnte sich auflösen

Hurrikan "Lee" zieht derzeit etwa in der Mitte zwischen Amerika und Europa über dem Atlantik seine Kreise. Auch er soll in den nächsten Tagen seine Kategorie 2-Einstufung verlieren und zum "normalen" Tiefdruckgebiet werden, doch dürfte von "Lees" Kraft nicht viel in Europa ankommen. "Aus heutiger Sicht löst sich 'Lee' aber noch vor dem Eintreffen in Europa weitestgehend auf, unser Hauptaugenmerk liegt daher auf Maria“, sagt Spatzierer.

Hurrikans wie sie in der Karibik oder im Golf von Mexiko vorkommen, sind in Europa nicht möglich. Dazu fehlt die große Wasseroberfläche mit Wassertemperaturen von mehr als 26 Grad. Die "Reste" der Hurrikans sorgen in Europa aber regelmäßig für schlechtes Wetter, speziell im Herbst. "Manch einer erinnert sich bestimmt noch an den Ex-Hurrikan Gonzalo, der im Oktober 2014 beispielsweise Innsbruck Orkanböen von 122 km/h brachte", erinnert Ubimet-Meteorologe Spatzierer.

Wie entsteht ein Hurrikan?

